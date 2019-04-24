Донбассу «выдан» паспорт РФ, Киев раскрывает секреты: Радио REGNUM

Москва, 24 апреля 2019, 17:00 — REGNUM
- О визите Ким Чен Ына в Россию;
- Жители Донбасса смогут добровольно получить паспорта РФ;
- Киев не хочет держать в секрете советские разработки;
- Энергетическая система Крыма готова к самостоятельной работе;
- В Оренбурге акция «Бессмертный полк» вызвала скандал.
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