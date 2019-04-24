Глава Адыгеи возложил венок к усыпальнице основателя Турецкой республики

Майкоп, , 16:25 — REGNUM Память основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка почтила делегация Адыгеи в ходе визита в Турецкую Республику 24 апреля. В Анкаре гости из Адыгеи в сопровождении Торгпредства РФ в Турции, а также черкесской диаспоры посетили мавзолей «Аныткабир», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Глава РА Мурат Кумпилов в мавзолее возложил венок к подножью усыпальницы основателя и первого президента Турецкой республики. Завершилось посещение мавзолея минутой молчания.

Также делегация Адыгеи побывала в музее в честь основателя Турецкой республики. Глава Адыгеи оставил запись в памятной книге.

«С глубоким уважением чтим память, начинания и достижения основателя Турецкой республики — Мустафы Кемаля Ататюрка. Трудно переоценить вклад первого турецкого президента в развитие добрососедских отношений между Россией и Турцией. С пожеланиями процветания турецкому народу», — написал Кумпилов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 апреля делегация Адыгеи находится с четырехдневным деловым визитом в Турции. 24 апреля состоялась встреча в российском посольстве, также глава Адыгеи Мурат Кумпилов почтил память посла РФ в Турции Андрея Карлова, убитого террористом в 2016 году.