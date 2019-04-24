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Сальвини: Риму нужны не деньги, а более эффективный мэр

Политика

Парламент Италии рассмотрит предложение выделить Риму дополнительные средства

Сальвини: Риму нужны не деньги, а более эффективный мэр
Рим

Рим, 24 апреля 2019, 16:20 — REGNUM  Партия «Лига» не поддерживает программу оказания Риму дополнительной финансовой помощи, потому что считает, что столице нужны не деньги, а большее эффективные руководители, заявил лидер партии вице-премьер Маттео Сальвини, передает Il Promato Nazionale в среду, 24 апреля.

Парламент Италии в ближайшее время намерен рассмотреть предложение о выделении Риму дополнительных средств. Долги города достигли рекордного уровня.

В «Лиге» полагают, что сделанные неэффективной администрацией долги не должны оплачивать остальные граждане. Но парламент, вероятно, утвердит это предложение, потому что все основные, кроме «Лиги», партии выступают за.

Конфликт вокруг мэра Рима Вирджинии Раджи отчасти является политическим: мэр представляет «Движение 5 звезд», коллег «Лиги» по правящей коалиции и конкурентов на ближайших выборах. Нападки «Лиги» на мэра являются ответом на схожие акции коллег по коалиции.

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