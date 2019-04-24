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Путин призвал вовлекать непарламентские партии в работу заксобраний

Политика

Президент попросил регионы полнее использовать возможности парламентского контроля

Путин призвал вовлекать непарламентские партии в работу заксобраний
Дарья Драй © ИА REGNUM
Владимир Путин

Санкт-Петербург, 24 апреля 2019, 16:12 — REGNUM  Законодательные органы власти российских регионов должны привлекать к общей работе непарламентские партии. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в Петербурге 24 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Путин попросил законодателей как из Госдумы, так и из регионов активно использовать возможности парламентского контроля, и здесь президент рассчитывает «на все без исключения партии, фракции в законодательных собраниях».

«Кстати, правильно будет вовлекать в общую работу и непарламентские партии, готовые к конструктивному взаимодействию в интересах развития страны и регионов», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что «умение достигать согласия и компромисса, выходить на общее решение, не боясь дискуссий, споров — это важнейший, неотъемлемый предмет парламентской культуры».

Вместе с тем, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в России 61 партия, около трети могут быть ликвидированы к концу 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Путину нужна помощь парламентариев, чтобы знать ситуацию «в реальной жизни»

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