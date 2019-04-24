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Путину нужна помощь парламентариев, чтобы знать ситуацию «в реальной жизни»

Политика

Президент признался, что исполнительной власти иногда сложно услышать, что происходит «на земле»

Путину нужна помощь парламентариев, чтобы знать ситуацию «в реальной жизни»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Владимир Путин на Совете законодателей РФ

Санкт-Петербург, 24 апреля 2019, 16:09 — REGNUM  Представительные органы власти должны чаще общаться с людьми, чтобы помочь исполнительной власти принимать правильные решения и разобраться, что происходит «в реальной жизни». Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей РФ в Таврическом дворце Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Путина, необходимо быстрее внедрять новые цифровые и интерактивные технологии, насыщать информационные ресурсы законодательных органов власти на всех уровнях, это позволит депутатам полнее использовать конструктивные предложения граждан, а людям — объективнее оценивать работу органов власти.

«Напомню, что при рассмотрении в парламентах особенно трудных, комплексных, межотраслевых вопросов стоит шире привлекать научное, экспертное, деловое сообщество», — сказал Владимир Путин.

Так, по его мнению, без этого нельзя не обойтись при проведении радикальной реформы контрольно-надзорной деятельности. С 1 января 2021 года прежние устаревшие, избыточные и архаичные акты в этой области полностью утратят силу.

«Однако столь масштабное обнуление ни в коем случае не должно привести к правовой пустоте, вакууму, тем самым нарушив работу как контролирующих органов, так и хозяйствующих субъектов», — заявил президент. Кроме того, это не должно отразиться на жизни граждан.

Он заметил, что иногда контролирующие органы действуют столь чрезмерно, что предпринимателям становится «невозможно жить», а «бизнес задыхается от контрольных мероприятий».

«С другой стороны, как только всё распустишь, то и со стороны бизнеса такие происходят иногда сюжеты, мы видим, что наносят ущерб потребителю. Нельзя допустить ни того, ни другого», — заявил Путин.

В этой связи, подчеркнул президент, очень важна работа именно представительных органов власти, так как именно депутаты должны «тонко чувствовать, что происходит в реальной жизни».

«С людьми нужно напрямую общаться. Что в исполнительных органах власти сделать сложнее, в силу целого ряда причин. Приняли решение — начинаем исполнять. А что там происходит «на земле», в жизни? Нам это сложно почувствовать иногда. А вы можете это сделать, напрямую общаясь с людьми», — заявил Владимир Путин.

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