Путину нужна помощь парламентариев, чтобы знать ситуацию «в реальной жизни»

Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM Представительные органы власти должны чаще общаться с людьми, чтобы помочь исполнительной власти принимать правильные решения и разобраться, что происходит «в реальной жизни». Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей РФ в Таврическом дворце Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Путина, необходимо быстрее внедрять новые цифровые и интерактивные технологии, насыщать информационные ресурсы законодательных органов власти на всех уровнях, это позволит депутатам полнее использовать конструктивные предложения граждан, а людям — объективнее оценивать работу органов власти.

«Напомню, что при рассмотрении в парламентах особенно трудных, комплексных, межотраслевых вопросов стоит шире привлекать научное, экспертное, деловое сообщество», — сказал Владимир Путин.

Так, по его мнению, без этого нельзя не обойтись при проведении радикальной реформы контрольно-надзорной деятельности. С 1 января 2021 года прежние устаревшие, избыточные и архаичные акты в этой области полностью утратят силу.

«Однако столь масштабное обнуление ни в коем случае не должно привести к правовой пустоте, вакууму, тем самым нарушив работу как контролирующих органов, так и хозяйствующих субъектов», — заявил президент. Кроме того, это не должно отразиться на жизни граждан.

Он заметил, что иногда контролирующие органы действуют столь чрезмерно, что предпринимателям становится «невозможно жить», а «бизнес задыхается от контрольных мероприятий».

«С другой стороны, как только всё распустишь, то и со стороны бизнеса такие происходят иногда сюжеты, мы видим, что наносят ущерб потребителю. Нельзя допустить ни того, ни другого», — заявил Путин.

В этой связи, подчеркнул президент, очень важна работа именно представительных органов власти, так как именно депутаты должны «тонко чувствовать, что происходит в реальной жизни».

«С людьми нужно напрямую общаться. Что в исполнительных органах власти сделать сложнее, в силу целого ряда причин. Приняли решение — начинаем исполнять. А что там происходит «на земле», в жизни? Нам это сложно почувствовать иногда. А вы можете это сделать, напрямую общаясь с людьми», — заявил Владимир Путин.

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