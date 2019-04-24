Новгородскому правительству понадобился новый отдел для отчётов начальству

Великий Новгород, , 16:03 — REGNUM В администрации губернатора Новгородской области будут созданы две новые структуры — для оперативного взаимодействия с администрацией президента РФ, главным федеральным инспектором по Новгородской области и аппаратом полномочного представителя президента РФ; а также по взаимодействию с органами исполнительной власти. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое решение было принято сегодня, 24 апреля, большинством депутатов регионального парламента, несмотря на то, что против выступили все оппозиционные фракции.

Вице-губернатор Новгородской области Максим Владимиров, поясняя необходимость новых структур, отметил, что они нужны, в том числе, для мониторинга реализации национальных проектов в регионе и подготовки отчётности по ним.

Депутатов возмутил не только факт дополнительных бюджетных трат на эти цели (более 7,1 млн рублей на оба новых подразделения), но и то обстоятельство, что распределение средств на новых чиновников предусмотрено тем же законопроектом, которым выделяются денежные средства на другие цели, включая ремонты учреждений культуры и социальной защиты.

«Такое впечатление, что не самый популярный абзац, связанный с формированием дополнительных административных структур, прикрывается благими пожеланиями. Ну и как тут голосовать? С одной стороны, я хочу поддержать и повышение зарплат сотрудникам МЧС, и дополнительные расходы на культуру, но я против роста средств на чиновничий аппарат», — возмутился лидер фракции КПРФ Валерий Гайдым.

Депутат Александр Кашицын («Справедливая Россия») обратил внимание на то, что кабинет главного федерального инспектора по Новгородской области находится в здании правительства региона на одном этаже с кабинетом губернатора, а также уточнил:

«А как два года администрация и правительство существовали без этого отдела?»

Заместитель председателя правительства региона Евгений Богданов ответил, что в правительстве ранее «не знали, что этот отдел понадобится». По его словам, новые структурные подразделения понадобились для эффективного взаимодействия со всеми федеральными органами власти с целью получения регионом средств из бюджета Российской Федерации. Богданов заявил, что уже в 2019 году область получит по национальным проектам 4,9 млрд рублей, а на днях региону было выделено 1,7 млрд рублей.

Вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов (ЛДПР) назвал эту ситуацию комичной.

«Для того, чтобы Новгородская область получила 1,7 млрд рублей, нужен один человек — губернатор Новгородской области, а для того, чтобы попилить эти 1,7 млрд рублей — нужно 13 человек, именно столько ставок будет создано. Это преступление тратить сэкономленные средства бюджета на дополнительный чиновничий аппарат!» — заявил депутат.

Чурсинов предложил поправку в законопроект, исключив средства в сумме 11,1 млн рублей на администрацию губернатора Новгородской области — помимо создания новых структур, средства предлагается направить на освещение деятельности чиновников в СМИ (2 млн рублей), на повышение квалификации чиновников (около 2 млн рублей), на мероприятия в новом пространстве коллективной работы «Точка кипения» (почти 4,4 млн рублей), на областной государственный медиахолдинг ОГАУ «АИК» (1 млн рублей). Его поправку не поддержало думское большинство.

Голосами депутатов «Единой России» поправки в бюджет Новгородской области на 2019 год были приняты.

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