Эксперт: в мае правительство Гройсмана повысит цены на газ для населения

Киев, , 16:00 — REGNUM В мае 2019 года правительство Украины и госкомпания «Нафтогаз» повысят цены на газ для населения с 8550 до 8700 грн. ($326 — ред.) за 1 тыс. куб. м, поскольку «Нафтогаз» уже анонсировал повышение цен на газ для промышленных потребителей. Об этом 24 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук, комментируя обещания премьер-министра Владимира Гройсмана и руководства «Нафтогаза» снизить цены на газ для населения.

«Улучшение для населения в виде снижения цены на газ на 200 грн. ($7,5) уже завершилось, потому что «Нафтогаз Украины» уже анонсировал повышение цены на газ для промышленности на май месяц. Соответственно, и для населения цена на газ должна вырасти. Она будет почти 8700 грн. ($326). Есть договоренности с МВФ, есть обязательства Украины», — напомнил Корольчук.

Он сообщил, что высокие цены на газ вынуждают государство увеличивать затраты на финансирование субсидий, которые уже превысили $2,998 млрд.

«Высокая цена на газ оказывает давление, поскольку растет объем субсидий. Сегодня субсидии достигают почти 80 млрд грн. ($2,998 млрд). Соответственно, нагрузка (на бюджет) будет и дальше расти, если цена на газ будет расти… Высокая цена, которая сегодня формируется для населения, характеризуется монополизмом компании «Нафтогаз Украины» на рынке, в том числе по продаже газа и контролю газовых сетей», — пояснил Корольчук.

По его словам, снижение цен на газ для населения зависит от успеха переговоров команды будущего президента Владимира Зеленского с Международным валютным фондом.

«Люди будут платить меньше, когда Зеленский инициирует пересмотр цены, которая есть на сегодня… Зеленский обращает на это большее внимание. После основных политических вопросов тарифы и цена на газ стали главными, это хорошо. Полномочия позволяют ему обнулить ситуацию и рассмотреть вопрос: насколько объективна цена на газ в русле себестоимости добычи газа в Украине, какие есть налоги, ренты и другие платежи… Насколько он будет готов вести переговоры с МВФ, чтобы пересмотреть эти требования и вернуться к вопросу, чтобы изменить цену на газ для населения», — добавил Корольчук.

Он считает, что новая власть может установить реальную цену на газ, а не 8550 грн., которую установило правительство премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Со стороны Зеленского было заявление о том, что цена должна быть снижена… Нужно рассмотреть вопрос: сколько реально стоит газ украинской добычи, который поставляют населению Украины», — подытожил Корольчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля компания «Нафтогаз» подтвердила готовность снизить цены на газ для граждан до 8247 гривен за тысячу кубических метров с 1 мая 2019 года. При этом в «Нафтогазе» не исключают повышения цен на газ для населения, если правительство повысит стоимость газа для промышленных потребителей. 23 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украине якобы грозил «огромный кризис», если бы правительство не подняло цены на газ для населения в 12 раз с 700 грн. в 2013 году до 8850 грн. ($320) в 2018 году. Он также приветствовал решение госкомпании «Нафтогаз Украина» снизить стоимость газа для граждан до $308 за 1 тыс. кубометров.

Напомним, 24 апреля «Нафтогаз» обнародовал ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов с 1 мая 2019 года. Монополист и правительство подняли цены на газ на 5,2−11,5% по сравнению с ценами на апрель 2019 года. В частности, «Нафтогаз» предлагает газ по цене 6 299—6 948 грн./тыс. куб. м (без НДС и затрат на его транспортировку по магистральным и распределительным газопроводам).