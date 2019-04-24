Косовские албанцы не допускают сербов к выборам на севере Косово

Приштина, , 15:59 — REGNUM Кандидаты от партии косовских сербов «Сербский список» могут буть не допущены к участию в выборах глав четырёх населяемых сербами муниципалитетов на севере Косово. Об этом сообщает приштинский портал Zeri.

Единственными представителями сербов на предстоящих 19 мая муниципальных выборах являются Горан Ракич в Северной Митровице, Вучина Янкович в Звечане, Зоран Тодич в Лепосавиче и Стеван Вулович в Зубин-Потоке.

Как уточняет издание, согласно косовскому законодательству, за утверждение кандидатур должны проголосовать как минимум восемь из одиннадцати членов ЦИК, однако на сегодняшний день в комиссии работает всего девять членов, и двое из них — представители радикального албанского движения «Самоопределение».

Представитель этой политической силы в ЦИК Аднан Рустеми уже заявил, что «Самоопределение» не одобрит кандидатуры сербских кандидатов по причине того, что, подавая в отставку, главы муниципалитетов от «Сербского списка» указали в своих заявлениях не «Республику Косово», а «Косово и Метохию», тем самым «продемонстрировав неуважение» к местным законам.

В «Самоопределении» требуют, чтобы кандидаты от «Сербского списка» докали свою готовность «соблюдать конституционный порядок Республики Косово и исполнять все свои обязанности», а также официально дистанцировались от позиции президента Сербии Александра Вучича.

Все остальные кандидаты на посты глав сербских муниципалитетов являются представителями косовских албанцев, они были выдвинуты «Самоопределением» и Демократической партией Косово. Заседание ЦИК, на котором предполагалось утвердить кандидатуры от «Сербского списка», должно было состояться 23 апреля, однако теперь оно отложено на неопределённый срок.

Напомним, главы сербских муниципалитетов Северная Митровица, Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток, одержавшие победу на выборах в 2017 году, подали в отставку в знак протеста против решения Приштины в ноябре 2018 года о введении пошлины в размере 100% на товары, поставляемые из Сербии.

В начале апреля президент Косово Хашим Тачи объявил в четырёх этих муниципалитетах внеочередные выборы. Представители «Сербского списка» приняли решение участвовать в них после консультаций с Александром Вучичем.