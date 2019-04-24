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Кандидат в вице-президенты Индонезии: Видодо и Субианто должны встретиться

Политика

Кандидатам в президенты Индонезии Джоко Видодо и Прабово Субианто предложили провести встречу без посредников

Джакарта, 24 апреля 2019, 15:59 — REGNUM  Кандидат в вице-президенты Индонезии Сандиага Уно выразил надежду, что кандидаты в президенты Джоко Видодо и Прабово Субианто смогут провести двустороннюю встречу без посредников, сообщает информационный портал Detik.

«Я уверен, что на уровне руководства Прабово Субианто и Джоко Видодо смогут договориться о встрече. Было бы очень хорошо сделать это без посредников», — заявил Сандиага Уно в одной из мечетей Джакарты.

По его словам, сообщество очень ждет этой встречи, потому что она станет хорошим шагом для нации.

Ранее действующий вице-президент Индонезии Юсуф Калла предложил немедленно провести встречу между двумя кандидатами в президенты, Джоко Видодо и Прабово Субианто.

По его словам, эта встреча была бы полезна и успокоила бы жителей страны и сторонников кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо пригласил своего оппонента по выборам Прабово Субианто встретиться, чтобы «поддержать единство нации».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии пригласил своего оппонента по выборам встретиться

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