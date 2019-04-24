Министр Олимпийских игр Японии уволен из-за оскорбительных замечаний

Токио, , 16:09 — REGNUM Министр Олимпийских игр Японии Ёситака Сакурада был уволен после своих оскорбительных заявлений о том, что восстановление северо-восточного региона страны, разрушенного землетрясением, цунами и аварией на атомной электростанции Фукусима в 2011 году, на данный момент уже не занимает одно из главных направлений в политике страны.

«Как премьер-министр я хотел бы принести свои извинения жителям пострадавшего района за неуместные замечания Ёситака Сакурада», — заявил Синдзо Абэ. — «Я несу ответственность за назначение такого министра Олимпийских игр».

Сакурада стал восьмым министром, ушедшим в отставку с тех пор, как Абэ вернулся к власти в 2012 году. Высокопоставленные представители правительства Токио заявили, что они обеспокоены тем, что замечания бывшего министра могут подорвать имидж предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Новым министром Олимпийских игр станет 65-летний Шуничи Судзуки, уже занимавший этот пост в 2017—2018 годах.