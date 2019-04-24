Реклама Deutsche Bahn с участием мигрантов породила дискуссии

Берлин, , 15:58 — REGNUM Рекламная кампания основного железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn с использованием звезд с миграционным прошлым вызвала неоднозначную реакцию, пишет газета Die Welt 24 апреля.

Для своей рекламы компания Deutschen Bahn использовала фотографии чемпиона «Формулы-1» Нико Росберга (наполовину финна, выросшего в Монако), уроженца Ганы, шеф-повара Нельсона Мюллера, телеведущего турецкого происхождения Назана Экеса и других людей.

Мэр города Тюбинген из партии «Зеленые» Борис Палмер возмутился выбором моделей для рекламы.

«Я нахожу это непостижимым. По каким критериям Deutsche Bahn выбирала людей для стартовой страницы? Какое общество это должно отражать?», — написал политик на своей странице в Facebook.

Палмера поддержали в партии «Альтернатива для Германии». Лидер парламентской фракции Александр Гауланд поблагодарил Палмера за «начало важной дискуссии». Однако сами участники рекламной кампании были возмущены реакцией мэра Тюбингена.

«Господин Палмер, Вы намерены разделять и обособлять людей», — написал в Twitter Нико Росберг и добавил, что гордится своим участием в этой рекламной кампании.

Нельсон Мюллер был «глубоко расстроен» словами Палмера и заявил, что почувствовал себя лично дискриминированным, чего с ним ранее не случалось.

Как сообщало ИА REGNUM, этой весной социальную рекламу от министерства транспорта ФРГ обвинили в сексизме. Для популяризации велосипедных шлемов авторы ролика и рекламных плакатов использовали полуобнаженных моделей.

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