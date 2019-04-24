«Раду нужно распустить и пойти на досрочные выборы» — депутат

Киев, , 15:47 — REGNUM Конституция Украины предоставляет будущему президенту Владимиру Зеленскому право распустить Верховную раду до 16 июня. Об этом 24 апреля заявил в кулуарах парламента депутат, представитель группы «Возрождение» Валерий Писаренко.

«Последней датой, когда можно распустить парламент, является 16 июня… Конституция Украины предусматривает, что парламент не может быть распущен за 6 месяцев до прекращения полномочий. Если считать последний день, когда конституция предусматривает вступление в действие нового парламента, то это будет 16 июня», — напомнил Писаренко.

Он считает, что этот состав парламента должен быть распущен.

«Сегодня вопрос досрочного прекращения работы парламента является исключительно в компетенции президента. До момента инаугурации мы даже не можем себе представить, какое будет принято решение. Это будет делать команда следующего президента. По конституции президент, который уходит, не имеет такого права… Я считаю, что парламент должен досрочно закончить свою жизнь и пойти на досрочные выборы», — добавил Писаренко.

При этом депутат отказался назвать количество депутатов парламента, которые уже подписались за отставку спикера парламента Андрея Парубия.

«Мы хотим изменить повестку дня Верховной рады, чтобы отойти от того порядка дня, который навязан несуществующей коалицией… Нужно изменить руководство Верховной рады… Мы будем убеждать наших коллег, что парламент должен работать. Если парламент выберет путь погружения в собственные страхи, будет плохое завершение работы этого парламента — или досрочное, или срочное», — добавил Писаренко.

Напомним, ранее спикер Парубий пообещал 25 апреля вынести на рассмотрение парламента законопроект «Об импичменте президента». При этом Рада еще не приняла законопроект о «защите украинского языка».

Как сообщалось, ранее спикер парламента Парубий заявил о готовности вынести на голосование предложение отозвать его с должности председателя Рады после подписания законопроекта о защите украинского языка.

«Собирайте подписи, коллеги, и я вам обещаю следующее: как только будут собраны необходимые подписи, я безотлагательно поставлю этот вопрос на голосование», — сказал Парубий.