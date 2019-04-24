Дамаск требует роспуска международной коалиции во главе с США

Москва, , 15:42 — REGNUM Сирия потребовала роспуска международной коалиции во главе Соединёнными Штатами. Об этом сегодня, 24 апреля, на Московской конференции по международной безопасности заявил заместитель министра обороны Сирии Махмуд Шава.

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«Мы требуем прекратить незаконное присутствие на нашей земле иностранных войск Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Турции и распустить так называемый международный альянс», — приводит РИА Новости слова представителя оборонного ведомства.

По его словам, это будет «гарантировать прекращение совершаемых коалицией военных преступлений против человечества».

Также Шава заявил, что Дамаск выступает против намерения США оставить часть войск в Сирии без разрешения на то правительства страны, расценивая это как «очевидную агрессию, которой должен быть немедленно положен конец».

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Как сообщало ИА REGNUM, о решении начать вывод войск из Сирии президент США Дональд Трамп объявил в декабре 2018 года. Глава Белого дома заявил о победе Соединённых Штатов над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметив, что это было единственной причиной, по которой войска США находились на территории арабской республики.

В марте 2019 года США проинформировали турецкую сторону о своих планах вывести войска из Сирии до начала лета 2019 года. Добавим, что Турция выступает против того, чтобы американские базы на востоке Сирии были переданы под контроль курдских сил самообороны, и добивается от США либо передачи этих баз турецким военным, либо их полного закрытия.

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