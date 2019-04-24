Выборы в Казахстане: партия «Ак жол» выдвинула кандидатом Данию Еспаеву

Нур-Султан, , 15:33 — REGNUM Съезд казахстанской партии «Ак жол» («Светлый путь») выдвинул в качестве кандидата в президенты Казахстана депутата Мажилиса (нижней палаты парламента) республики Данию Еспаеву, сообщает 24 апреля издание Informburo.

В съезде приняли участие 190 делегатов. Ни один из шести претендентов не набрал 50% голосов, но за Еспаеву проголосовали 49,5% делегатов. Ранее выдвижение женщины в качестве кандидата вызвало споры в рядах партии.

Дания Еспаева является депутатом нижней палаты парламента Казахстана. Она возглавляет комитет по финансам и бюджету. Родилась 5 марта 1961 года в поселке Яйсан Актюбинской области КазССР.

Трудовой стаж Еспаевой в банковской системе составляет 37 лет. С 2006 по 2014 год возглавляла актюбинский филиал БТА банка. Работала также директором филиала «Казкоммерцбанка».

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