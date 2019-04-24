Оппозиционные партии Алжира бойкотировали первое заседание госкомитета

Алжир, , 15:42 — REGNUM Временно исполняющий обязанности президента Алжира Абелькадер Бенсалах, избранный недавно на место бывшего главы государства Абдельазиза Бутефлики, создал специальный комитет, первое заседание которого состоялось на этой неделе и было посвящено обсуждению возможности переноса даты проведения всеобщих выборов, запланированных на 4 июля этого года.

Тем не менее, по информации новостного агентства RFI Kiswahili, некоторые политические партии решили бойкотировать данную встречу, поскольку, как утверждают их сторонники, вопросы заседания идут вразрез с интересами населения Алжира.

«Граждане Алжира требуют настоящих перемен. Они не согласны на власть, возглавляемую людьми, находившихся в подчинении Абдельазиза Бутефлики. Все мы обращаемся с просьбой упразднить Бенсалаха с его поста, ему следует уйти. Сперва следует прислушаться к призывам граждан Алжира, лишь затем мы сможем сесть за стол переговоров», — подчеркнул Абдерразак Макри, глава партии «Общественное движение за мир».

В Алжире по-прежнему продолжают проходить демонстрации, в ходе которых граждане требуют искоренения всей системы власти, установившейся при Абдельазизе Бутефлике, который ранее был вынужден уйти с поста президента.