Новый премьер-министр Мали не является членом ни одной политической партии

Бамако, , 15:28 — REGNUM Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта назначил бывшего министра финансов Бубу Сиссе новым премьер-министром страны.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», новый премьер-министр Мали был избран через несколько дней после ухода в отставку Совета министров.

Ожидается, что Бубу Сиссе, 41-летний бывший министр финансов Мали, вдохнет жизнь в новый Совет министров. Как сообщается, Бубу Сиссе не является членом какой-либо политической партии Мали и прослужил на своем посту министра финансов в течение трех лет.

На днях бывший премьер-министр страны Сумейлу Бубейе Маигой и Совет министров были отправлены в отставку в связи с выражением вотума недоверия, последовавшего после массовых убийств на этнической почве в одной из деревень западноафриканской страны.

Министры были отправлены в отставку через четыре недели после того, как были убиты 160 представителей народности фулани.

Напомним, что этнический конфликт произошел 23 марта и стал одним из самых кровопролитных в истории страны.