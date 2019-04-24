Жители ДНР и ЛНР смогут добровольно получить российские паспорта

Москва, , 15:22 — REGNUM Упрощение получения гражданства жителями ДНР и ЛНР не противоречит Минским договоренностям и носит добровольный характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

Лица, постоянно проживающие в Донецкой и Луганской областях Украины, теперь смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Принятое сегодня президентом России решение соответствует курсу нашей страны по поддержке и защите соотечественников и в целом «русского мира», — отметил Гаврилов.

Получение российского гражданства «несогласными» с киевским режимом депутат Госдумы он назвал единственной возможностью защитить свое право говорить на русском языке, получить дополнительные меры социальной поддержки. Для людей, проживающих на территории ДНР и ЛНР, это уже вопрос выживания, подчеркнул парламентарий.

В качестве дальнейших шагов по защите прав соотечественников Гаврилов, в частности, назвал предоставление вида на жительство без предварительного проживания в течение одного года на основании разрешения на временное проживание носителям русского языка, представившим нотариально заверенную копию заявления об отказе от иностранного гражданства (в отношении Украины данная правовая норма действует с 2017 года), и квалифицированным специалистам, проработавшим в Российской Федерации не менее шести месяцев (в настоящее время — одного года).

Также он высказал необходимость сделать вид на жительство в РФ бессрочным (в настоящее время выдается на 5 лет), выдавать разрешение на временное проживание без учета квот и без необходимости покупки патента получившим высшее образование в российском государственном вузе, либо среднее профессиональное образование в государственном российском образовательном учреждении, а также гражданину Украины, получившему временное убежище на территории РФ или статус беженца.

Кроме того, Гаврилов предложил урегулировать правовой статус тех лиц, у которых российский паспорт был изъят, а решение о приеме в российское гражданство отменено в связи с ошибками в документах, которые являлись основанием для приема в российское гражданство. По мнению парламентария, эти лица должны получить возможность вновь получить гражданство в специальном порядке — путем подачи заявления в органы внутренних дел.

Согласно официальной статистике, в ДНР и ЛНР проживают порядка 3,7 млн человек.