Миссия ООН закрывает свои отделения в ДР Конго

Киншаса, , 15:53 — REGNUM МООНСДРК (Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго) начнет процесс закрытия своих отделений в ДРК (Демократическая Республика Конго), в частности, на западе страны. Около восьми представительств будут закрыты в июне этого года. Кроме того, предполагается уменьшение бюджета миссии в центральноафриканской стране.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, миссия планирует сократить 6700 рабочих мест, три четверти из которых занимают граждане ДРК. Перемены затронут лишь работников миссии из отдела по защите прав человека, отдела по политическим вопросам и связи и обойдут стороной миротворческие силы.

Ожидается, что к 30 июня будут закрыты восемь отделений миссии ООН в конголезских городах Дунгу, Мбандака, Бандунду, Камина, Матади, Мбуджи-Маий, Кисангани и в бывшей столице страны городе Лубумбаши, втором по величине в ДРК, столкнувшимся с проблемами в области безопасности в последние несколько месяцев.

В то же время, специальный представитель генерального секретаря ООН в ДРК Лейла Зерруги отметила, что верит в нынешнего президента страны Феликса Чисекеди. Зерруги сообщила об этом на пресс-конференции в Киншасе, а также добавила, что МООНСДРК будет прикладывать все усилия для обеспечения успеха реализации планов ныне действующего глав ДРК, направленных на поднятие экономики и улучшение качества жизни населения страны.