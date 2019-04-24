Хезболла: после принятия США новых санкций цены на нефть взлетят

Тегеран, , 15:20 — REGNUM Лидер ливанской шиитской политической организации Хезболла Хасан Насраллах заявил, что новые санкции США против экспорта иранской нефти вкупе с ограничениями Вашингтона в отношении Венесуэлы приведут к тому, что цены на «черное золото» взлетят, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

По словам политика, санкции приведут к сокращению предложения на рынке, что станет причиной скачка нефтяных цен. Однако, некоторые страны особо нуждаются в иранской нефти, поэтому они не будут соблюдать решения США.

Раннее, 22 апреля, госсекретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции заявил, что США отменят квоты для импорта иранской нефти для ряда государств. Квоты были введены в мае 2018 года после выхода США из СВПД, они позволяли ряду государств импортировать иранскую нефть в ограниченных количествах в обход санкций.