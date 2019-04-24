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Глава партии «Ак жол» отказался от участия в выборах президента Казахстана

Политика

Список кандидатов от партии состоит из шести человек

Глава партии «Ак жол» отказался от участия в выборах президента Казахстана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Казахстан

Нур-Султан, 24 апреля 2019, 15:23 — REGNUM  Председатель казахстанской партии «Ак жол» («Светлый путь») Азат Перуашев не планирует принимать участие в выборах главы государства, сообщает 24 апреля агентство «КазТАГ».

"Партия «Ак жол» гораздо больше и шире, чем Перуашев. Есть конкуренты председателю партии, и я принимаю решение, что в этих выборах участвовать не буду», — заявил председатель партии.

Он добавил, что список кандидатов от партии состоит из шести человек: Евгений Кинцель, Асан Кошмамбетов, Талгат Ергалиев, Дания Еспаева, Куат Рахимбердин и Серик Ерубаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля федерация профсоюзов Казахстана выдвинула в качестве кандидата в президенты республики Амангельды Таспихова. Решение было принято на заседании генерального совета федерации профсоюзов.

Читайте развитие сюжета: Выборы в Казахстане: партия «Ак жол» выдвинула кандидатом Данию Еспаеву

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