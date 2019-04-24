Иран и Иракский Курдистан открывают прямое авиасообщение

Тегеран, , 16:43 — REGNUM Директор аэропорта Урмия в провинции Западный Азербайджанв в Иране Камал Паркизхар заявил, что Иран и Иракский Курдистан подписали соглашение об открытии прямого авиасообщения. Первый прямой рейс между ИРИ и иракской провинцией состоится в ближайшее время, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

По словам чиновника, регулярный рейс свяжет иранский город Урмия, столицу иранского Западного Азербайджана, и иракский Эрбиль. Камал Паркизхар подчеркнул, что открытие прямых рейсов является одной из приоритетных задач сотрудничества с Иракским Курдистаном, поскольку туристический поток между регионами огромен и исчисляется сотнями тысяч людей.