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Иран и Иракский Курдистан открывают прямое авиасообщение

Политика

Регулярный рейс свяжет иранский город Урмия, столицу иранского Западного Азербайджана, и иракский Эрбиль

Тегеран, 24 апреля 2019, 16:43 — REGNUM  Директор аэропорта Урмия в провинции Западный Азербайджанв в Иране Камал Паркизхар заявил, что Иран и Иракский Курдистан подписали соглашение об открытии прямого авиасообщения. Первый прямой рейс между ИРИ и иракской провинцией состоится в ближайшее время, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

По словам чиновника, регулярный рейс свяжет иранский город Урмия, столицу иранского Западного Азербайджана, и иракский Эрбиль. Камал Паркизхар подчеркнул, что открытие прямых рейсов является одной из приоритетных задач сотрудничества с Иракским Курдистаном, поскольку туристический поток между регионами огромен и исчисляется сотнями тысяч людей.

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Зарубежная хроника
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