Тегеран, , 16:17 — REGNUM

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Имран Ханом заявил, что две страны должны укреплять дружеские связи несмотря на происки врагов, сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Иранский лидер охарактеризовал ирано-пакистанские отношения как глубокие, дружеские и проверенные историей. Али Хаменеи отметил, что враждебные действия террористов на ирано-пакистанской границе поддерживаются внешними врагами и осуществляются на их деньги. По мнению политика, они направлены на то, чтобы подорвать двустороннее сотрудничество, в связи с чем задача Ирана и Пакистана — сделать так, чтобы планы противников не осуществились.

Премьер-министр Пакистана в ходе встречи заявил, что Исламабад планирует вывести отношения с Ираном на новую высшую планку. Он призвал стороны поддерживать постоянный контакт по важнейшим региональным и международным проблемам.