Зеленский сможет распустить Раду до 14 июня — глава Окружного суда

Киев, , 15:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский имеет право досрочно распустить Верховную раду до 14 июня, сообщил глава Окружного административного суда Украины Павел Вовк 24 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«По моему мнению, президент Украины имеет полномочия распустить Верховную Раду в срок до 14 июня 2019 года», — написал он.

Судья аргументировал это тем, что срок полномочий Верховной рады следует отсчитывать не от приведения депутатов к присяге, а он первого заседания парламента.

«Основной закон определяет, что Верховная рада Украины является полномочной не в течение 5 лет, рассчитанных в календарных днях, начиная не со дня принесения присяги народными депутатами Украины, а в течение 5 лет, которые заканчиваются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва», — написал он.

Напомним, в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, существенно ограничивающий полномочия президента Украины. Правящее большинство парламента лояльно действующему президенту Украины Петру Порошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подумает о роспуске парламента, хотя не исключил, что этого не удастся сделать согласно закону.

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