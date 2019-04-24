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Дутерте советует Канаде «забрать свои вещи»

Политика

Президент Филиппин раскритиковал Канаду за ввоз отходов в страну в течение нескольких лет

Манила, 24 апреля 2019, 15:28 — REGNUM  Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил, что отправит весь мусор с Филиппин обратно в Канаду, сообщает Sindonews.

«Я предупреждаю Канаду, им лучше забрать свои вещи, или я отправлюсь к ним вместе с их мусором», — заявил Дутерте в Маниле 24 апреля.

Глава Филиппин также пообещал уволить ответственных сотрудников таможни за то, что они впустили в страну контейнеры с отходами из Канады.

Напомним, ранее руководство Филиппин раскритиковало Канаду, отметив, что частные импортеры контрабандой ввозили отходы на Филиппины в течение нескольких лет.

По мнению некоторых экспертов, мусор нарушает международное право и противоречит многим частям Базельской конвенции, соглашения, которое запрещает странам отправлять опасные отходы в развивающиеся страны.

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