* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:28 — REGNUM

Официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Нуристан (столица провинции — г. Парун) в результате столкновения между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было ликвидировано по меньшей мере 3 командира группировки.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли попытку захватить контрольно-пропускные пункты на территории уезда Нургарм провинции Нуристан.

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, Национальные силы безопасности и обороны Афганистана также ликвидировали по меньшей мере семь рядовых бойцов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще трое получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.