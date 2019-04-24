Зеленский может стать почётным гостем на экономическом форуме в Крыму

Ялта, Крым, , 15:09 — REGNUM Организаторы Ялтинского международного экономического форума готовы в 2020 году предоставить украинской делегации во главе с новоизбранным президентом страны Владимиром Зеленским статус почётных гостей. Об этом 24 апреля заявил журналистам глава оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

«Украинский народ возлагает большие надежды на нового президента в урегулировании всех конфликтов и возобновлении отношений с Россией. Если он будет подтверждать это своими действиями, мы готовы пригласить его на шестой Ялтинский форум и даже рассмотреть на заседании организационного комитета возможность объявить украинскую делегацию почётным гостем форума», — отметил Назаров.

Однако, по его словам, сначала нужно посмотреть, как пройдут выборы в Верховную Раду.

«В прошлом году мы уже выделяли специальную квоту для украинской делегации. Тогда же мы получили подтверждения от ряда политиков, в том числе депутатов Верховной Рады, однако в связи с выборами нового президента реализовать этот визит так и не удалось», — добавил глава оргкомитета форума.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году число участников форума превысило 4,5 тысячи человек, которые приехали в Ялту из около 100 стран мира. По его итогам было заключено более 102 соглашения на общую сумму 215 миллиардов рублей.

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