Эр-Рияд обвинил хуситов в нежелании мирного урегулирования конфликта

Москва, , 15:36 — REGNUM Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман обвинил йеменских хуситов в нежелании мирного урегулирования конфликта, сообщает 24 апреля Reuters.

«Они игнорируют наши призывы к политическому урегулированию этого кризиса», — отметил принц, выступая на совещании по безопасности, проходящем в Москве.

Напомним, Саудовская Аравия вмешалась во внутренний конфликт в Йемене в 2015 году, не раз королевство обвинялось в военных преступлениях. Теперь Эр-Рияд сетует на позицию хуситов в вопросе урегулирования конфликта.