В Пекин приезжают участники Форума «Пояса и пути»

Пекин, , 15:08 — REGNUM В Китай с визитом, перерастающим в участие во втором Форуме стран-участниц «Пояса и пути», который пройдет в Пекине с 25 по 29 апреля, находится премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. С главой эфиопского правительства встретился Председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает 24 апреля Синьхуа.

На полях визита состоялось подписание ряда соглашений в экономической сфере, в частности, по увеличению экспорта кофе в КНР из Эфиопии. При этом предусматривается использование ряда современных технологий, включая блокчейн, чтобы увеличить добавленную стоимость продукции, которая поступает из Эфиопии.

Ранее прошла встреча китайского лидера с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, о подробностях которой не сообщалось.