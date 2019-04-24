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В Пекин приезжают участники Форума «Пояса и пути»

Политика

Прошла встреча Си Цзиньпина с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али

Пекин, 24 апреля 2019, 15:08 — REGNUM  В Китай с визитом, перерастающим в участие во втором Форуме стран-участниц «Пояса и пути», который пройдет в Пекине с 25 по 29 апреля, находится премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. С главой эфиопского правительства встретился Председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает 24 апреля Синьхуа.

На полях визита состоялось подписание ряда соглашений в экономической сфере, в частности, по увеличению экспорта кофе в КНР из Эфиопии. При этом предусматривается использование ряда современных технологий, включая блокчейн, чтобы увеличить добавленную стоимость продукции, которая поступает из Эфиопии.

Ранее прошла встреча китайского лидера с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, о подробностях которой не сообщалось.

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«Один пояс — один путь» Китая
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