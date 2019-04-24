В Москве пройдёт трехстороннее заседание по Афганистану

Кабул, , 17:09 — REGNUM 23 апреля посольство Российской Федерации в Исламской Республике Афганистан опубликовало официальное заявление, согласно которому в ближайшие дни в Москве пройдет трехстороннее заседание по Афганистану между Россией, Китайской Народной Республикой и Соединёнными Штатами Америки.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, заседание по Афганистану пройдет 25 апреля в Москве на уровне специальных представителей.

Согласно заявлению, на этом заседании Россия будет представлена специальным представителем президента Российской Федерации по Афганистану Замиром Набиевичем Кабуловым.

Специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад, недавно начавший свою новую рабочую поездку, в рамках которой он посетит шесть различных государств, также примет участие в этом заседании.

В заявлении посольства России в Кабуле сказано, что в ходе встречи стороны обсудят переговоры между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе и возможность урегулирования конфликта в Афганистане.