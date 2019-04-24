Среда, 24 Апреля 2019 года
15:19:05 МСК

В Дохе прошла встреча между талибами* и афганскими активистами

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 24 апреля 2019, 15:18 — REGNUM  Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили, что 20 апреля группа афганских активистов из 20 человек, среди которых также было три женщины, живущие за границей, провели встречу с представителями группировки в Дохе.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», заседание прошло после неожиданной отмены переговоров между представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и делегацией центрального правительства Исламской Республики Афганистан. Согласно ряду источников, причиной отмены переговоров стала невозможность достичь консенсуса по составу делегации, состоящей из 250 человек.

Афганские активисты, принявшие участие во встрече с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили, что можно позитивно охарактеризовать итоги встречи, или, по крайне мере, общую атмосферу.

В свою очередь представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что рекомендации афганских активистов будут приниматься во внимание в ходе мирных переговоров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить