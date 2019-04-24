В Дохе прошла встреча между талибами* и афганскими активистами

Кабул, , 15:18 — REGNUM Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили, что 20 апреля группа афганских активистов из 20 человек, среди которых также было три женщины, живущие за границей, провели встречу с представителями группировки в Дохе.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», заседание прошло после неожиданной отмены переговоров между представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и делегацией центрального правительства Исламской Республики Афганистан. Согласно ряду источников, причиной отмены переговоров стала невозможность достичь консенсуса по составу делегации, состоящей из 250 человек.

Афганские активисты, принявшие участие во встрече с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили, что можно позитивно охарактеризовать итоги встречи, или, по крайне мере, общую атмосферу.

В свою очередь представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что рекомендации афганских активистов будут приниматься во внимание в ходе мирных переговоров.