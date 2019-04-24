Украина решила не держать в секрете советские разработки

Киев, , 15:30 — REGNUM Украина выходит из соглашения СНГ о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба украинского правительства.

Прекратить для Киева действие соглашения предложил первый вице-премьер Степан Кубив. Инициатива была одобрена без обсуждения в ходе заседания правительства.

Для Украины подписанное в 1999 году соглашение вступило в силу в 2000 году. Страны-участники обязались держать в тайне имеющиеся у них сведения о секретных изобретениях. Документ также оговаривает правила рассекречивания изобретений, имеющих авторские свидетельства СССР или соответствующие заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина за последние годы вышла из множества соглашений с Россией и другими странами бывшего СССР. Так, 17 апреля Киев отказался от соглашения по стандартизации вооружения и военной техники, а 13 апреля — от договора о создании консультативной экономической рабочей комиссии при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ.

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