Верховный суд Афганистана продлил полномочия президента Гани

Кабул, , 15:05 — REGNUM Верховный суд исламской Республики Афганистан одобрил продление полномочий действующего президента страны Ашрафа Гани вплоть до выборов нового главы государства, назначенных на 28 сентября текущего года.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в соответствии с действующей Конституцией Афганистана срок президентских полномочий президента Гани должен был закончиться 22 мая текущего года.

В официальном постановлении Верховного суда Афганистана сказано, что это решение было принято на основе положений закона и юридических норм, а также с учетом текущего положения в стране.

Ряд кандидатов на пост президента Афганистана выступил с резкой критикой этого решения. Они заявили, что продление полномочий Ашрафа Гани противоречит духу и букве закона, а также является попыткой главы государства подчинить себе демократическую систему государства.