Идея коалиционного правительства не понравилась новгородскому губернатору

Великий Новгород, , 15:03 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин не согласился с предложением о создании в регионе коалиционного правительства. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с такой инициативой после ежегодного отчёта главы региона о работе правительства Новгородской области в 2018 году выступил вице-спикер Новгородской областной думы, лидер фракции ЛДПР Алексей Чурсинов.

По опыту Смоленской области он предложил Никитину создать коалиционное правительство, «чтобы в нём находились не только члены одной партии — партии власти, но и представители других, оппозиционных партий».

«Это даст возможность контролировать деятельность правительства и выровнять его направленность. Потому что перекосов и злоупотреблений в деятельности правительства не должно быть», — пояснил Алексей Чурсинов.

Губернатор Новгородской области не согласился с этим предложением.

«Я так же, как и вы, избран гражданами Новгородской области. Единственный критерий для правительства — профессионализм и способность решать задачи. При этом, безусловно, там могут быть и представители абсолютно любых партий, но не это главное. Вопрос же не в том, в какой партии вы состоите, а в том, что вы делаете на благо региона», — заявил Никитин.

Отметим, что губернатор Новгородской области сегодня, 24 апреля, выступал с отчётом на торжественном заседании Новгородской областной думы, посвящённой её 25-летию. В зале собрались депутаты всех шести созывов.

Сам отчёт главы региона был принят депутатами областной думы нынешнего, шестого созыва, к сведению единогласно.