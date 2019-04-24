Среда, 24 Апреля 2019 года
16:56:28 МСК

В афганской провинции Нангархар уничтожено 23 боевика

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена силами международной коалиции в Афганистане

Джелалабад, Афганистан, 24 апреля 2019, 16:55 — REGNUM  Официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, проведенной силами контингента международной коалиции в Афганистане, было ликвидировано по меньшей мере 23 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», силы международного контингента в Афганистане нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Кхогьяни провинции Нангархар.

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе операции сил международного контингента в Афганистане также было ликвидировано два командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственных за нападения на правительственные силы.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить