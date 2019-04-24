В афганской провинции Нангархар уничтожено 23 боевика

Джелалабад, Афганистан, , 16:55 — REGNUM Официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, проведенной силами контингента международной коалиции в Афганистане, было ликвидировано по меньшей мере 23 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», силы международного контингента в Афганистане нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Кхогьяни провинции Нангархар.

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе операции сил международного контингента в Афганистане также было ликвидировано два командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственных за нападения на правительственные силы.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.