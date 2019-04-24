Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле

Москва, , 14:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что видел в СМИ сообщения о плакате на «Севмаше», однако Путин по этому поводу ничего не говорил. Характер мероприятия вряд ли позволил главе государства внимательно рассматривать детали на экране, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Северодвинске состоялась церемония спуска на воду субмарины «Белгород» — экспериментального носителя беспилотного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. За процессом по телемосту наблюдал президент.

Позже в сети появились снимки с «Севмаша», на которых рабочие держат плакат с просьбой к Путину снять с должности главу Архангельской области.

Читайте также: Спуск на воду лодки-носителя для «Посейдона» — видео