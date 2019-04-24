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Южная Корея вложит $2,6 млрд в развитие биотехнологий

Политика

Правительство развивает новые высокотехнологичные отрасли экономики

Сеул, 24 апреля 2019, 15:24 — REGNUM  Правительство Республики Корея инвестирует 2,6 миллиардов долларов в развитие биотехнологий. Средства будут направлены на проведение исследований и коммерциализацию результатов научных изысканий, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По сравнению с 2018 годом объём государственных инвестиций в данный сектор вырос на 2,9%. Бóльшую часть средств (1 млрд долларов) выделит министерство науки, около 500 млн — министерство образования и 400 млн — министерство здравоохранения. Остальные средства планируется привлечь со стороны крупных корпораций.

Усилия правительства направлены на освоение новых направлений развития промышленности и экспорта, а также увеличение доли Южной Кореи на зарубежных рынках. Кроме того, таким образом планируется увеличить продолжительность жизни и качество предоставляемых медицинских услуг.

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Зарубежная хроника
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