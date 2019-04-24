Токио, 24 апреля 2019, 15:16 — REGNUM 23 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили будущее Стратегического альянса Renault-Nissan на фоне недавнего коррупционного скандала с экс-президентом Альянса Карлосом Гоном. Стороны пришли к выводу, что это партнерство «подтвердило свою устойчивость и эффективность», поэтому решили его сохранить. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Макрон и Абэ также обсудили расследование по делу экс-главы Альянса, которому 22 апреля токийская прокуратура предъявила еще одно обвинение в злоупотреблении доверием. Сообщается, что Карлос Гон, который отрицает все обвинения, надеялся на то, что французский президент повлияет на японского коллегу. Однако, Макрон выразил почтение японской судебной системе и заявил, что Франция внимательно следит, чтобы права Гона уважались, но в само разбирательство вмешиваться не будет.
Япония и Франция договорились сохранить Альянс Renault-Nissan
Президент Франции и премьер-министр Японии провели встречу в Париже
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