Япония и Франция договорились сохранить Альянс Renault-Nissan

Токио, , 15:16 — REGNUM 23 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили будущее Стратегического альянса Renault-Nissan на фоне недавнего коррупционного скандала с экс-президентом Альянса Карлосом Гоном. Стороны пришли к выводу, что это партнерство «подтвердило свою устойчивость и эффективность», поэтому решили его сохранить. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Макрон и Абэ также обсудили расследование по делу экс-главы Альянса, которому 22 апреля токийская прокуратура предъявила еще одно обвинение в злоупотреблении доверием. Сообщается, что Карлос Гон, который отрицает все обвинения, надеялся на то, что французский президент повлияет на японского коллегу. Однако, Макрон выразил почтение японской судебной системе и заявил, что Франция внимательно следит, чтобы права Гона уважались, но в само разбирательство вмешиваться не будет.