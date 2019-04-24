Центризбирком РФ надеется на налаживание контактов с ЦИК Украины

Москва, , 14:53 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России рассчитывает на налаживание взаимодействия с украинскими коллегами после выборов президента Украины, заявила 24 апреля глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Есть надежда, в том числе и в нашей сфере, мы настроены на контакт, на взаимодействие. Дело за ними», — сказала Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин будет выстраивать отношения с новой украинской властью и победившим на выборах президентом Украины Владимиром Зеленским с учетом конкретных заявлений и действий Киева.

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