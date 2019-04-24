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Правительство: Япония не пострадает от запрета на импорт иранской нефти

Политика

Министр экономики, торговли и промышленности заявил, что запрет США на импорт нефти из Ирана будет иметь ограниченный эффект на Японию

Правительство: Япония не пострадает от запрета на импорт иранской нефти
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Токио, 24 апреля 2019, 16:50 — REGNUM  США потребовали от покупателей иранской нефти прекратить закупки к 1 мая, а также пригрозили санкциями в случае отказа. Япония входит в группу стран, которые покупали нефть в обход американских санкций ввиду безвыходности ситуации.

Хиросигэ Сэко, министр экономики, торговли и промышленности Японии, отметил, что на данном этапе на иранскую нефть уже приходится около 3% государственных закупок, и отказ от нее не окажет значительного влияния на Японию.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», правительство не видит необходимости в использовании национальных запасов нефти и уже ведет работу по поиску новых экспортеров нефти, таких как Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ. Главы национальных нефтяных компаний уже находятся в Токио для переговоров с Сэко.

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Зарубежная хроника
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