Правительство: Япония не пострадает от запрета на импорт иранской нефти

Токио, , 16:50 — REGNUM США потребовали от покупателей иранской нефти прекратить закупки к 1 мая, а также пригрозили санкциями в случае отказа. Япония входит в группу стран, которые покупали нефть в обход американских санкций ввиду безвыходности ситуации.

Хиросигэ Сэко, министр экономики, торговли и промышленности Японии, отметил, что на данном этапе на иранскую нефть уже приходится около 3% государственных закупок, и отказ от нее не окажет значительного влияния на Японию.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», правительство не видит необходимости в использовании национальных запасов нефти и уже ведет работу по поиску новых экспортеров нефти, таких как Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ. Главы национальных нефтяных компаний уже находятся в Токио для переговоров с Сэко.