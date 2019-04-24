На Московский вокзал Петербурга прибыла техника сирийских террористов

Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM На Московский вокзал Санкт-Петербурга 24 апреля в 14:45 мск прибыл железнодорожный эшелон с трофеями, захваченными российскими войсками в Сирии у международных террористов. Техника и оружие в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом» будут доступны для обозрения жителям и гостям Петербурга.

Эшелон на вокзале встречал командующий войскам ЗВО, Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв, который в 2016—2018 гг. командовал группировкой Вооружённых сил РФ в Сирии. При этом экскурсии для посетителей проведут военнослужащие, также участвовавшие в боевых действиях в Сирии

«В течение трёх часов все желающие смогут увидеть более 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов», — отметили в пресс-службе Западного военного округа.

Среди техники и оружия, которое изъято у террористов, грузинский танк Т-55, бронированные и штурмовые автомобили, джипы, которые начиняли бомбами, бывший автомобиль ООН, машины для рытья тоннелей и другие экспонаты.

Помимо трофеев, на вокзале развёрнута выставка новейшего российского вооружения и военной техники ЗВО, в том числе РСЗО «Град», боевых машин пехоты, бронетранспортёров, артиллерийских орудий, бронеавтомобилей «Тигр», беспилотников и другой техники. Здесь же развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

«Для гостей выступают творческие коллективы Западного военного округа. Военнослужащие угощают всех желающих из полевой кухни традиционным горячим чаем и гречневой кашей», — добавили в пресс-службе ЗВО.

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