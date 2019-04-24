Пекин, , 14:50 — REGNUM

Продолжаются американские попытки дискредитировать китайскую инициативу «Пояса и пути». Посол КНР в США Цуй Тянькай опроверг и осудил звучащие в Вашингтоне инсинуации о превращении проекта в «долговую ловушку», сообщает 24 апреля Синьхуа со ссылкой на статью дипломата, опубликованную сайтом американского журнала Fortune.

Сообщается, что китайский посол привел примеры ряда стран — участниц «Пояса и пути» — Филиппин, Шри-Ланки, Кении и других. Из примеров следует, что удельный вес долгов этих стран Китаю составляет ничтожно малые доли по отношению к их совокупным внешним долгам.

Цуй Тянькай призвал США принять возможности, которые открываются инициативой «Пояс и путь», подчеркнув, что взаимодействие строится на основе диалога и консультаций, оценке рисков сторон, технико-экономического обоснования проектов. И благодаря такому подходу многие страны, участвующие в реализации китайской инициативы, добились большого прогресса в развитии и повышения уровня благосостояния населения.

«Ни одна страна не оказалась в кризисе», — заключил дипломат, добавив, что «Пояс и путь» не является ни «закрытым клубом», ни геополитическим инструментом.