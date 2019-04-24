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В Японии разработали план по повышению пенсионного возраста до 70 лет

Политика

Министерство финансов Японии подготовило рекомендации по реформе системы социального обеспечения путем повышения пенсионного возраста до 70 лет

Токио, 24 апреля 2019, 15:50 — REGNUM  23 апреля консультативная группа при министре финансов Японии представила рекомендации по реформированию системы социального обеспечения. Рекомендации — часть решения проблемы «стареющего населения», с которой активно сейчас сталкивается Япония.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», группа предложила поднять пенсионный возраст до 70 лет, но сделать это таким образом: выход на пенсию в 60 лет будет означать, что пособия будут в стоимостном эквиваленте на 30% ниже, чем с 65 лет; соответственно, выход с 70 лет позволит пожилым людям получать на 42% выше, чем с 65 лет. Консультативная группа решила, что наиболее лучшим и «безобидным» вариантом для будущих пенсионеров будет самостоятельное определение размера пенсии и возможность получать больше.

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Зарубежная хроника
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