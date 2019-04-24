В Японии разработали план по повышению пенсионного возраста до 70 лет

Токио, , 15:50 — REGNUM 23 апреля консультативная группа при министре финансов Японии представила рекомендации по реформированию системы социального обеспечения. Рекомендации — часть решения проблемы «стареющего населения», с которой активно сейчас сталкивается Япония.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», группа предложила поднять пенсионный возраст до 70 лет, но сделать это таким образом: выход на пенсию в 60 лет будет означать, что пособия будут в стоимостном эквиваленте на 30% ниже, чем с 65 лет; соответственно, выход с 70 лет позволит пожилым людям получать на 42% выше, чем с 65 лет. Консультативная группа решила, что наиболее лучшим и «безобидным» вариантом для будущих пенсионеров будет самостоятельное определение размера пенсии и возможность получать больше.