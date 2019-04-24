Шведские парламентарии настаивают на тщательном расследовании дела Swedbank

Стокгольм, , 16:45 — REGNUM В шведском парламенте, риксдаге, 23 апреля прошла совместная пресс-конференция Партии Левых и партии «Христианские демократы». Представители партий, Улла Андерссон и Якоб Форссмед соответственно, выступили с рядом инициатив для парламентского Комитета по вопросам экономики в связи с разразившимся в начале года громким скандалом с одним из крупнейших банков Швеции, Swedbank.

— Мы считаем, что политикам также следует взять на себя ответственность за это, чтобы подобный прецедент с отмыванием денег больше никогда не повторился, — отметила Андерссон.

Якоб Форссмед также добавил, что в банковской сфере существует «кризис доверия», с которым необходимо бороться, чтобы вернуть уверенность граждан в банковской системе. Партия Левых и «Христианские демократы» выступают за то, чтобы Комитет риксдага по вопросам экономики оказал всевозможное содействие расследованию дела Swedbank, а также предлагают провести ряд мероприятий для предотвращения подобного кризиса в будущем. На вопрос о том, почему партии приняли решение созвать совместную пресс-конференцию, представители ответили, что руководство партий полностью разделяют мнение друг друга в том, что касается реакции парламента на произошедшее в Swedbank.

Swedbank — один из крупнейших шведских банков, основанный в 1997 году. Банк работает также на территории стран Балтии. В начале года появились сообщения о том, что Swedbank может быть замешан в отмывании более 4 млрд долларов в течение последних восьми лет.