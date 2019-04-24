Стокгольм, , 14:51 — REGNUM

Эрика Бйерстрём, эксперт шведского телевизионного канала SvT по вопросам внешней политики, отметила, что жителей Швеции с наибольшей вероятностью ждёт разочарование в климатической повестке Европейского союза. Об этом SvT сообщает 23 апреля.

Согласно опросу, проведённому шведским институтом измерения общественного мнения Novus, климат — второй наиболее важный для шведов вопрос, который, по их мнению, необходимо решать в рамках ЕС. На первом месте стоит проблема преступности. В преддверии выборов в Европейский парламент высказываниям кандидатов о вопросах защиты окружающей среды в шведском обществе уделяется особое внимание, однако, по мнению Эрики Бйерстрём, высокий уровень политической поляризации в стране и в Европе приведёт только к ослаблению зелёных тенденций. Так, в частности, рост популярности крайне правых партий в Европе может стать одной из причин этого: правые убеждены, что погоня за уменьшением объёма вредных выбросов в атмосферу повлечёт за собой экономический спад и потерю рабочих мест. «Европейские предприниматели опасаются проиграть в конкурентной борьбе с Китаем и США», — пишет Бйерстрём, «а способности Европейского союза к изменению ситуации ослабли».

Вопросы климата и окружающей среды в Швеции традиционно занимают высокие позиции на повестке дня. В частности, большую популярность в стране имеет Партия зелёных, получившая на парламентских выборах 2018 года рекордное количество мандатов. Выборы в Европейский парламент активизировали в обществе и среди кандидатов дискуссию по вопросам защиты окружающей среды.