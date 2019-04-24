Население Киргизии стало чуть меньше доверять правительству

Бишкек, , 14:45 — REGNUM Индекс доверия населения к правительству Киргизии снизился на 0,6% и в итоге составил 63,7%. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на парламентском заседании сегодня, 24 апреля.

По словам главы кабинета министров, произошедшее является закономерным и объективным процессом, поскольку действующее правительство реально открыто перед обществом, а не занимается саморекламой.

«С первых дней работы мы старались решить проблемы населения. За год мы избавились от неэффективных чиновников разных рангов, среди них 6 министров, 13 руководителей и 13 глав районов. Эффективная работа правительства была зарегистрирована в реализации государственных программ», — подчеркнул он.

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Также Абылгазиев отметил, что за прошедший 2018 год Киргизия улучшила свои показатели и смогла продемонстрировать это сразу в нескольких международных рейтингах.

В частности, в индексе «Doing business» республика поднялась на семь строчек и заняла 70-е место среди 190 стран, в рейтинге «Восприятие коррупции» — поднялась на три строчки и заняла 132-е место среди 180 стран, в индексе «Развития страны» — поднялась на четыре строчки и заняла 78 место среди 149 стран, а в рейтинге экономической свободы — расположилась на 79 месте среди 180 стран.

«По индексу «Глобальной конкурентоспособности» по сравнению с прошлыми годами наши позиции улучшились на пять пунктов. Данный индекс является одним из основных при оценке макроэкономической стабильности и деятельности правительства. В целом, общий интегральный показатель деятельности кабинета министров улучшился на 2,4%», — подытожил премьер-министр.

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