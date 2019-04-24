Анкара, , 16:08 — REGNUM

Китай в рамках реализуемого им масштабного проекта «Один пояс — один путь» планирует инвестировать финансовые средства в турецкие проекты получения экологически чистой энергии. Эта сфера является одной из самых привлекательных для китайских инвесторов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, во втором Форуме проекта который пройдет 25−27 апреля 2019 года в КНР, примут участие до 40 официальных делегаций, включая турецкую. Планируется, что на форуме будет выработана стратегия общих действий в течение следующих 5 лет. Основными темами для обсуждения станут объемы инвестиций по программе «Один пояс — один путь», факторы изменения климата и «зелёные» инвестиции. С 2013 по 2018 годы китайские банки вложили в страны, участвующие в программе, порядка 186,3 миллиардов долларов. Сектор возобновляемой энергии Турции получил до 600 млн долларов китайских инвестиций. Согласно протоколу, подписанному Турцией и КНР в 2015 году, государства намерены оказывать друг другу поддержку в сферах инфраструктуры, энергетики, изменений климата, транспорта и культуры.