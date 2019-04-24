Хиллари Клинтон рассказала о своей «странной личной истории» с импичментом

Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поделилась размышлениями о своем опыте импичмента, сообщает The Washington Examiner.

Во время выступления на саммите Time 100 в Нью-Йорке Клинтон спросили, как демократы Палаты представителей должны реагировать на выводы специального прокурора Роберта Мюллера. Намек, очевидно, делался на импичмент президенту Дональду Трампу, о котором так много говорят демократы.

«У меня самой есть какая-то странная личная история с импичментом, — засмеялась Клинтон, — И не то, о чем вы подумали».

Хиллари Клинтон, однако, ссылалась не на историю своего супруга, а на время, когда она работала юристом в деле по расследованию импичмента бывшего президента Ричарда Никсона в 1974 году.

Она рассказала, что была одним из молодых юристов, которые и разработали меморандум о том, что такое высокое преступление и проступок — тогда важно было описать действия, которые подрывают целостность правительства, ставят личный или политический интерес к президенту над интересами нации.

«Итак, я знаю, как это выглядит… Но я, конечно, думаю, что дорожная карта, как некоторые ее называют, доклада Мюллера поднимает много серьезных вопросов… о том, что сделали русские, что не подлежит обсуждению, и обо всех доказательствах препятствования правосудию [со стороны Трампа]».

Комментарии Клинтон сделаны на фоне того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и топ-демократы на Капитолийском холме настаивают на дополнительных расследованиях деятельности президента Трампа, его администрации и его финансовых сделок. Бывший госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии 2016 заявила, что она согласна с подходом Пелоси. Вместе с тем, она сказала, что импичмент нельзя выложить на стол, как единственную цель, и заявить, что добьешься ее любым путем, «как это произошло в 1999»: «Вместо этого вы говорите, что мы будем действовать со всей необходимой серьезностью».

Как известно, ряд американских топовых демократов, включая кандидатов в президенты Камалу Харрис и Элизабет Уоррен, требуют добиваться импичмента, в то время как оппозиционный сенатор Берни Сандерс считает иначе. А конгрессмен Питер Кинг вообще полагает, что стремление демократов к импичменту Трампа — это их политическое самоубийство, с одной стороны, и вред для страны, с другой. О том, что чрезмерная концентрация Конгресса на импичменте повредит народу, говорит и Сандерс.