Почему ряды фракции «Единой России» Заксобрания Оренбуржья редеют

Оренбург, , 14:44 — REGNUM В Оренбургской области с назначением Олега Димова, который на данный момент является депутатом Законодательного собрания региона, на пост вице-губернатора в областном парламенте образуется вакансия. Поскольку Димов избирался по одномандатному округу, то восполнить потерю депутата можно только через процедуру выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель облизбиркома Александр Нальвадов.

Для того, чтобы выборы были назначены, необходимы определённые процедуры. В частности, Димов должен сложить депутатские полномочия, парламент региона их принять и направить в облизбирком решение, в свою очередь Избирательная комиссия Оренбургской области примет решение о проведении выборов и назначит дату.

Чтобы выборы состоялись в единый день голосования, 8 сентября 2019 года, документ о сложении полномочий должен поступить в избирком до 9 июня. В противном случае выборы депутата Заксобрания по округу № 13 могут состояться в конце 2019 года или вообще в марте 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 апреля Димов приступает к исполнению обязанностей вице-губернатора, курирующего внутрирегиональную политику.

Стоит отметить, что Олег Димов — второй депутат-одномандатник из фракции «Единой России», который покидает депутатский корпус из-за перехода в исполнительную власть. Напомним, в феврале 2019 года депутатские полномочия сложил Сергей Салмин, он стал главой Бузулука.

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После выборов в 2016 году фракцию «Единая Россия» в Заксобрании представляли 34 депутата, при двух вакансиях у партии власти сохраниться большинство. Фракции ЛДПР и КПРФ представляют по шесть депутатов, «Справедливая Россия» — один депутат.

Добавим, 8 сентября 2019 года в Оренбуржье запланированы выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Заксобрания по округу № 3, выборы советов депутатов Илекского района, Новоспасского сельсовета Матвеевского района, Чернореченского сельсовета Оренбургского района Кинделинского и Бородинского сельсоветов Ташлинского района, Спутниковского сельсовета Светлинского района и ЗАТО «Комаровский».

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