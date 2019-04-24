Турецкий эксперт: если США не поставят F-35, они сами пострадают больше

Анкара, , 15:08 — REGNUM Заведующий отделом международных отношений кафедры политических наук Университета Уфук и старший советник Центра стратегических исследований ANKASAM профессор доктор Сенджер Имер заявил: «После приобретения ЗРК (зенитно-ракетный комплекс) С-400, Турция обезопасила себя от любых атак с воздуха и бомбардировок, а F-35 может быть заменен другими истребителями». Он считает, что, если США не поставят Турции самолёт, то сами понесут гораздо больший ущерб. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сенджер Имер уверен, что российско-турецкое сотрудничество жизненно необходимо для поддержания мира в Средиземноморье и Причерноморье. «Планировалось приобрести 100 самолётов F-35. Турция участвовала в проекте с самого начала. Важно отметить, что, если США не передадут F-35, Турция окажется в большом выигрыше. Потому что ВВС ФРГ выразились в публичном отчёте так же: «Мы не возьмём F-35». Германия тоже намеревалась приобрести 100 самолётов. Но оказалось, что полёт F-35 длится лишь четверть заявленного времени. Их применение не может дать преимуществ».Эксперт считает, что за этот скандал Президента США Дональда Трампа обязательно призовут к ответу американские оборонные предприятия. По его словам, и немцы, и сами американцы в F-35 не нуждаются, так как их потребности вполне удовлетворяет модернизированный F-16. Аналоги F-35 Турция может закупить и в Европе, и в Китае, и, опять же, в России. Сенджер Имер особо отметил, что может стать актуальным сценарий замены американских F-35 более качественными российскими истребителями 5 поколения Су-57, и даже организация их производства в самой Турции по лицензии.