Турецкая оппозиция требуют расследования нападения на их главу

Анкара, , 14:43 — REGNUM Народно-республиканская партия Турции (НРП) потребовала провести парламентское расследование попытки самосуда над ее председателем Кемалем Кылычдароглу, присутствовавшим на церемонии похорон погибших на иракской границе турецких солдат. Депутаты намерены выявить причины упущений служб безопасности и привлечь виновных к ответственности.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, заместители главы парламентской фракции НРП Энгин Алтай, Озгюр Озель и Энгин Озкоч поставили свои подписи на предложении о проведении парламентского расследования, направленного в Президиум Великого национального собрания Турции. В нем говорится, что в районе Анкары Чубук имела место попытка устроить самосуд над Кемалем Кылычдароглу, с применением камней, дубинок и холодного оружия. Кроме того, представители Народно-республиканской партии Турции обвиняют министра внутренних дел Турецкой Республики Сулеймана Сойлу в том, что его заявления, якобы, оправдывают нападавших, и производят впечатление сокрытия организованной преступности.